In der ersten Folge , durch die Moderator Elton (53) als Showleiter führen wird, stehen fünf Stars bereit: So wollen Wok-WM-Erzfeind Joey Kelly, Mimi Kraus, Larissa Marolt, Paul Janke und Luca Hänni dem ehrgeizigen Raab die Kohle abluchsen. Bei Episode zwei eine Woche später stellen sich die vier Promis Tom Beck, René Casselly, Timur Ülker und Björn Werner der Herausforderung. Als Spielleiter fungiert dann nicht Elton, sondern Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (42).

Stefan Raab (58) wird sich schon bald in zwei Promi-Specials seines Formats "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gegen insgesamt neun Stars erwehren müssen. Wie der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird es die Sonderausgaben am 9. und 16. April jeweils zur Primetime im linearen Fernsehen und vorab bei RTL+ zu sehen geben.

Reiner Wettbewerb statt "Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show"

Zunächst müssen sich die Stars gegeneinander durchsetzen, um sich überhaupt die Ehre zu erspielen, gegen Raab anzutreten. Am Spielprinzip ändert sich dabei nichts, anders als in den regulären Folgen wird es aber gleich mit dem Wettbewerb losgehen. Von dem Prinzip der "Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show" wird in den zwei Sonderfolgen also abgerückt. Im Grunde, so könnte man es zusammenfassen, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer also eine Art Promi-Ausgabe von "Schlag den Raab".