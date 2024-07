Vermutlich im kommenden Jahr findet die Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" mit Staffel fünf ihr Ende. Die Duffer-Brüder Matt und Ross (40), die die Retro-Mystery-Show einst erdacht haben, werden sich dann neuen Projekten zuwenden. Über eines von diesen berichtet jetzt das US-Branchenmagazin "Variety" . Die zwei kreativen Zwillinge produzieren eine neue Horror-Serie für Netflix . Sie trägt den Titel "Something Very Bad Is Going To Happen".

Darum geht es in "Something Very Bad Is Going To Happen"

Bei der Produktion soll es sich um "eine atmosphärische Horror-Serie" handeln, die während einer unglücklichen Hochzeit sowie in der Woche vor der Eheschließung spielt. Wie der Serientitel schon andeutet, wird sich hier etwas Schlimmes ereignen.

Hinter "Something Very Bad Is Going To Happen" steckt als Serienschöpferin die Autorin Haley Z. Boston, die zuvor bereits an den Horror-Serien "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" und "Brand New Cherry Flavor" von Netflix mitarbeitete.