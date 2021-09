Am 17. September startet "Dune" in den österreichischen Kinos und nun hat Warner Bros. ein Video veröffentlicht, das für noch mehr Spannung sorgen dürfte. Darin sind neue Ausschnitte des Films zu sehen und man bekommt einen tieferen Einblick in die Figuren des Sci-Fi-Epos.

Timothée Chalamet spielt Paul Muad‘Dib Atreides, der in seinen Visionen ständig die von Zendaya gespielte Chia sieht. Die beiden Shootingstars sprechen im Behind-the-Scenes-Video über ihre gemeinsame Arbeit am Set und die Beziehung zwischen ihren Charakteren. Während Chalamet über den gemeinsamen Dreh in Jordanien schwärmt, sagt Zendaya, dass er inzwischen zu ihren besten Freunden gehört.