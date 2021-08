"Dune": Kommt eine Fortsetzung mit Zendaya in der Hauptrolle?

Dune 2

Zendaya stand bereits als 14-Jährige vor der Kamera und machte sich als Kind in Disney-Shows einen Namen. Letztes Jahr war sie im Netflix Drama "Malcolm und Marie" zu sehen und wurde kürzlich mit einem Emmy für ihre Rolle in der HBO-Serie "Euphoria" ausgezeichnet. In "Dune" spielt sie Chani Kynes, die auch in der Buchvorlage eine Nebenfigur ist. Im Zentrum der Geschichte steht Timothée Chalamet, der sich nun endgültig als beliebtester Shooting-Star Hollywoods etabliert hat.

Falls es tatsächlich ein Sequel geben sollte, dürfte Villeneuve sich große Freiheiten gegenüber der Buchvorlage nehmen, doch der kanadische Filmemacher ist einer der talentiertesten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit und kann mit Zendaya auf eine starke Darstellerin setzen, die das nötige Talent hat, um ein derart großes Projekt zu stemmen.

Ob es tatsächlich zu einer Fortsetzung kommt, wird vermutlich erst nach dem Kinostart von "Dune" feststehen.