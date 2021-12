"Dune"-Start auf Sky: SciFi-Epos der Superlative

Villeneuve hat ein monumentales Sci-Fi-Epos geschaffen: Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name") übernimmt die Hauptrolle des jungen Paul Atreides. Neben ihm sind in weiteren Rollen Stars wie Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac, Charlotte Rampling und Stellan Skarsgard zu sehen.

Der Film-Hit läuft derzeit im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Koste. "Dune" ist mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Dolby Atmos Ton auf Deutsch und Englisch sowie auch mit dem Streamingdienst Sky X auf Abruf verfügbar.