Dunkle Seelen: Worum geht es im neuen ORF-Landkrimi?

Nach „Dunkle Wasser“ führen Arash T. Riahi und Arman T. Riahi zum zweiten Mal bei einem Landkrimi Regie: Sie lassen Christoph Luser und Salka Weber auf „Dunkle Seelen“ treffen. Unterstützung bekommen die beiden dabei erstmals von Anton Widauer in Form eines jungen Kollegen. Für den ORF/ZDF-Spielfilm stehen in Salzburg (Tennengau) und Wien in weiteren Rollen auch Heide Maria Hager, Caroline Frank, Selina Graf, Cornelius Obonya, Martina Spitzer, Rainer Doppler, Emese Fáy und Edi Jäger vor der Kamera.

Christoph Luser (Rafael Dorner) ist suspendiert und befindet sich in Untersuchungshaft. Chefinspektorin Alex Fink (Salka Weber) nimmt unterdessen Ermittlungen rund um den Tod eines zunächst vermissten Jägers auf. Nach dessen Fund kommen noch weitere ungeklärte Todesfälle aus der Vergangenheit ans Licht. Fink stößt auf ein düsteres Netz aus Schuld, Macht und Rache – und gerät dabei selbst in den Sog eines Abgrunds, in dem niemand unschuldig ist.

„Zeit für komplexe Geschichten“

Salka Weber findet für die Landkrimi-Reihe höchste Lobestöne. In einer Presseausendung meint sie „Es ist ein Privileg, einen Film machen zu dürfen, der nicht nur spannend unterhält, sondern ein Thema aufgreift, das eine enorme Dringlichkeit hat. Die Landkrimi-Reihe steht für anspruchsvolles Fernsehen, das sich Zeit für komplexe Geschichten und spannende Figuren nimmt, und ich freue mich sehr, wieder Teil davon zu sein. Meine Figur als Chefinspektorin hat Ecken und Kanten und ist keine glatt polierte Heldin – genau solche Frauenfiguren finde ich wichtig und spannend. Dazu kommt die beeindruckende Kulisse der Salzburger Berge, die gleichzeitig die Schönheit und die unheimliche, manchmal geradezu gruselige Seite der Natur zeigen. Und es ist eine große Freude, mit Kolleginnen und einer Crew zu arbeiten, die so professionell, engagiert und ambitioniert sind.“

Christoph Luser sagt über seine Rolle: „Ich freue mich sehr, dass der Chefinspektor Dorner eine zweite Chance bekommt. Er bleibt ein streitbarer Charakter, ohne Frage, aber immerhin hat er Charakter!“ Zum neuen Film meint er: „Dieser Fall führt uns an unsere Grenzen, er verlangt viel Mut und starke Nerven.“

„Dunkle Seelen“ wird voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.