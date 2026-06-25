„Welcher Promi schafft es, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen?“, heißt es in der Pressemitteilung. Krause will demnach zeigen, wie berechenbar der Mensch in Wahrheit ist. Besonders das Finale hat es in sich: Verliert der Gastgeber auch nur eine einzige Runde, gewinnen seine Herausforderer das komplette Spiel. Welche Promis sich darauf einlassen, verriet ProSieben bislang nicht.

Timon Krauses (32) eigene Show hat einen Sendetermin : Ab Mittwoch, dem 5. August 2026, zeigt ProSieben um 20:15 Uhr „Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show“. Der Mentalist stellt darin prominente Gäste auf die Probe, liest ihre Gedanken und lenkt ihre Entscheidungen.

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend

Durch die vier Folgen führt ProSieben-Allzweckwaffe Matthias Opdenhövel (55). „Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar. Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments“, so der Moderator. Krause ist Spezialist für Körpersprache, Fragetechniken, psychologische Muster und gezielte Beeinflussung. Von 2016 bis 2018 trug er den Titel des besten europäischen Mentalisten.

Schon im August 2025 hatte ProSieben das Format mit Krause angekündigt, aufgezeichnet wurden die Folgen dann bereits im vergangenen September. „Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn“, hieß es damals in der Ankündigung.

„Ich freue mich schon sehr!“, schwärmt Timon Krause unter dem ProSieben-Beitrag auf Instagram. Direkt im Anschluss an sein neues Format läuft mittwochs ab 21:45 Uhr die thematisch passende Dokureihe „Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku“, in der der einstige „Let's Dance“-Kandidat die Zuschauer mit auf eine Reise in die menschliche Psyche nimmt.