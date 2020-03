EFA Young Audience Award 2020: Jugendjury gesucht

In Kooperation mit der Europäischen Filmakademie organisiert die Akademie des Österreichischen Films von 23. bis 26. April 2020 den EFA Young Audience Award in Österreich. Dieses kostenlose Filmerlebnis, an dem tausende Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren aus rund 60 europäischen Städten teilnehmen, fand in Österreich in den vergangenen Jahren in Wien (wienXtra-cinemagic in der Urania) und St. Pölten (Cinema Paradiso) statt. Durch die sozialen und kulturellen Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, wird der Filmcontest in diesem Jahr online abgehalten: Die Jugendlichen können per Link von 23. bis 25. April die drei nominierten Filme kostenlos streamen. Am 26. April wählen sie schließlich ihren Favoriten – den besten europäischen Jugendfilm des Jahres. An diesem Tag können die jungen Filmfans auch online mit Medienpädagog/innen und Filmschaffenden über die Entscheidungen diskutieren. Das Ergebnis wird schließlich per Livestream in einer Online-Zeremonie auf der Website des EFA Young Audience Award– eine offizielle Kategorie des Europäischen Filmpreises – verkündet.

WERDE TEIL DER ONLINE-JURY!