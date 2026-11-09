Bereits Anfang der 2000er hatte Chris Ehrlich eine Gastrolle in der RTL-Daily – damals als Bewerber für eine Ausbildung in der Konditorei. Nun kehrt er zu einem besonderen Jubiläum von „Unter uns“ zurück und bringt auch gleich seinen Bruder Andreas mit. Das Gastspiel der Ehrlich Brothers geht nämlich genau in der 8.000. Folge am 16. November 2026 über die Zauberbühne.

Entspannte Dreharbeiten für die Ehrlich Brothers

Für die beiden Magier ist der Ausflug in die Schillerallee eine besondere Erfahrung. Denn während bei ihren Live-Shows vor Tausenden Zuschauern jeder Handgriff auf Anhieb sitzen muss, darf am Set auch mal wiederholt werden. Chris meint dazu in einer Presseaussendung: „Auf einer Bühne vor 10.000 Menschen ist der Druck schon enorm, weil in jeder Sekunde wirklich alles funktionieren muss. Hier hat man eben die Möglichkeit, eine Szene noch einmal zu drehen.“ Andreas ergänzt lachend: „Mein Bruder hat sich natürlich ständig versprochen. Und dann sagt der Regisseur einfach: ‚Alles gut, wir machen das noch mal.‘ Das ist schon sehr angenehm.“

Dass ihr Gastspiel ausgerechnet mit einem großen Jubiläum zusammenfällt, freut die beiden umso mehr. „‚Unter uns‘ ist natürlich Kult“, sagt Andreas. Chris ergänzt: „Fast 8.000 Folgen sind einfach genial. Was für ein Jubiläum! Mega!“

Die Jubiläums-Folge läuft am 16. November um 17:30 Uhr bei RTL.