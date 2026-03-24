Der Osterfriede im Südburgenland ist dahin: Am Montag, dem 30. März 2026, kehrt Thomas Stipsits als Kult-Inspektor Sifkovits im "Eierkratz-Komplott" auf den Bildschirm zurück (20:15 Uhr, ORF 1). Wer nicht bis zur TV-Premiere warten möchte, kann den neuesten Fall bereits einen Tag früher auf ORF ON streamen. In der Verfilmung seines dritten Romans wird die beschauliche Familienzeit jäh unterbrochen, als ein traditionelles Eierkratz-Messer zur Mordwaffe umfunktioniert wird. Unter der bewährten Regie von Daniel Geronimo Prochaska entfaltet sich ein skurriles, bei dem das eingespielte Team rund um Erika Deutinger und Christoph Krutzler wieder zur Hochform aufläuft.

Das sagt Stipsits zu seinem dritten Stinatz-Krimi "In 'Eierkratz-Komplott' geht es darum, dass jemand tot in seinem Solarium liegt und ein Eierkratzmesser im Hals hat. Und wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um das Eierkratzmesser von Sifkovits’ Mutter, was sie natürlich verdächtig macht. Es gibt jedenfalls ein paar Ungereimtheiten." Und weiter: "Im dritten Film erwartet das Publikum wieder eine liebevolle Zeichnung des Ortes, sodass man für eineinhalb Stunden Teil von Stinatz sein kann. Der Fall ist spannend, was die Aufklärung betrifft, kriminaltechnisch interessant und natürlich ist Humor wieder sehr wichtig." Außerdem: "Es ist erstaunlich, dass ein kleiner Ort wie Stinatz so viele Eigenheiten besitzt, und das Eierkratzen ist dort wirklich etwas Besonderes. Unsere Damen haben für den Film einen Crashkurs gemacht."

Chancen auf den Deutschen FernsehKrimi-Preis Schon vor seiner ORF-1-Premiere am 30. März steht fest, dass "Eierkratz-Komplott" im Rennen um den Deutschen FernsehKrimi-Preis ist, der im Rahmen des Deutschen FernsehKrimi-Festivals vom 3. bis 10. Mai in Wiesbaden vergeben wird. Ebenfalls auf die begehrte Auszeichnung hoffen darf der ORF-Landkrimi "Acht", Regisseurin Marie Kreutzers jüngster Niederösterreich-Fall der ORF-Erfolgsreihe mit Regina Fritsch und Thomas Prenn, der am 23. September 2025 seine ORF-1-Premiere feierte.