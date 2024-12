Johannes B. Kerner (59) präsentiert am Samstagabend, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr live im ZDF die TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Zu den über 80 Prominenten, die Spenden für Kinder in Not sammeln, gehört in diesem Jahr auch Fußballer Toni Kroos (34). Der Weltmeister von 2014 wird für seine gleichnamige Stiftung für schwerkranke Kinder mit dem Ehrenpreis "Das Goldene Herz" ausgezeichnet.

Außerdem wird es in der Sendung mehrere musikalische Highlights geben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es treten die Schlagerstars Roland Kaiser (72), Vicky Leandros (72) und Andrea Berg (58) auf, außerdem Natalia Avelon (44) und der britische Popsänger Calum Scott (36) sowie sein Landsmann Chris Norman (74).