Taxifahrer und Münchner Original Wiggerl (Maximilian Brückner) landet nach einem Autounfall im Himmel – aber statt Bier und Blasmusik gibt’s hier nur Soja-Manna und Yoga zu Harfenklängen. Ein Albtraum für den aufmüpfigen bairischen Dickkopf. Mit "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" bringt Regisseur David Dietl einen der größten bayerischen Klassiker ins Hier und Heute. Das ist der Trailer dazu:

Darum geht es in der neuen "Münchner"-Fassung

Damit im Himmel wieder Ruhe und Frieden einkehrt, schickt man ihn kurzerhand mit einer Mission zurück. Wenn er es schafft sein Karma-Konto auf Vordermann zu bringen, darf er auf der Erde bleiben.

Allerdings ist Wiggerls Tochter Toni (Momo Beier) die Einzige, die ihn jetzt noch sehen und hören kann. Für alle anderen ist er Luft. Seine Bitte, ihm zu helfen, schmettert Toni ab – schließlich hat sich ihr Vater zu Lebzeiten kaum um sie und ihre Mutter (Hannah Herzsprung) gekümmert. Nur mit einer ordentlichen Portion Selbsterkenntnis gelingt es Wiggerl schließlich wieder etwas Vertrauen zurückzugewinnen. Aber der Wettlauf gegen die Zeit ist noch nicht vorbei und Wiggerl dämmert so langsam, worum es bei seiner Mission eigentlich geht…

Die neue Kinoversion versammelt noch weitere Stars vor der Kamera: Momo Beier, Michaela May, Heiner Lauterbach, Marcel Mohab, Maxi Schafroth, Simon Pearce, Sigi Zimmerschied, Robert Palfrader, Olli Schulz und Ina Müller.