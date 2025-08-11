Die Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) geht in die zweite Runde . ProSieben zeigt ab dem 20. September vier neue Folgen des Quizformats jeweils samstags um 20:15 Uhr , wie es in einer Sendermitteilung heißt. Auch auf Joyn ist die Sendung verfügbar, in der ein Preisgeld von 100.000 Euro winkt.

Kandidaten stellen sich 25 Quizrunden

Das Konzept bleibt gleich: Wie in der ersten Staffel findet das Quiz erneut "irgendwo in Deutschland" statt. Wer sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann nach der Bekanntgabe der Location dort vorbeischauen - und hat die Chance, als einer der Kandidaten ausgewählt zu werden.

Drei Teilnehmer müssen dann 25 Quizrunden bewältigen. Bei einer richtigen Antwort kommt die gesamte Gruppe weiter. Wer falsch antwortet, muss seinen Platz für einen neuen Teilnehmer räumen. Antwortet niemand aus dem Team, sind alle raus und werden ersetzt. Das Preisgeld geht an denjenigen, der die richtige Antwort auf die 25. Frage liefert.