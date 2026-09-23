Sie erfand „Der talentierte Mr. Ripley“ – jetzt sucht sie den perfekten Mord: Oscar-Preisträgerin Helen Mirren spielt die gefeierte Krimiautorin Patricia Highsmith. Gemeinsam mit einem jungen Lektor erfindet sie eine letzte Kriminalgeschichte. Doch während des Schreibprozesses verschwimmen Fiktion und Realität immer mehr und ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Hier ist der Trailer zu dem gefinkelten Thriller „Ein Talent fürs Morden“:

Worum geht es in „Ein Talent fürs Morden“? 1995 hat sich die gefeierte Krimiautorin Patricia Highsmith in ihr Chalet in den Schweizer Alpen zurückgezogen. Der Welt längst überdrüssig, umgibt sie sich nur noch mit Büchern und ihrer geliebten Sammlung antiker Waffen. Die selbstgewählte Einsamkeit endet jäh, als der junge Lektor Edward Ridgeway (Alden Ehrenreich) plötzlich vor ihrer Tür steht. Im Auftrag ihres Verlags soll er die eigensinnige Amerikanerin zu einem letzten Roman mit ihrer berühmtesten Figur überreden: dem Hochstapler und Mörder Tom Ripley. Highsmith lehnt ab. Es sei denn, Edward hilft ihr, den perfekten Mord zu erfinden.

Mehr als ein Dutzend ihrer Romane wurden verfilmt, einige mehrfach, mit Millionen begeisterten Kinobesuchern weltweit. In diesem psychologischen Thriller voller überraschender Wendungen erleben wir die Kult-Autorin erstmals selbst – kongenial gespielt von Helen Mirren. Ein zutiefst faszinierender Ausflug in eine Welt, in der Geschichte und Mythos auf reizvolle Weise miteinander verwoben sind: ein Ripley-Film ohne Ripley und gerade deshalb ein Highsmith wie kein zweiter. „Ein Talent fürs Morden“startet am 5. November 2026 in unseren Kinos.