Weihnachten ist noch nicht so lange her - aber wer sich in einer Filmkomödie von und mit Gery Seidl nach seine Kabarettprogramm "Aufputzt is'" wieder in Festtagsstimmung bringen möchte, hat bald die Gelegenheit dazu!

Am Mittwoch, den 12.3. um 20:15 Uhr, findet in Wien ein Testscreening des österreichischen Films statt. Der genau Ort wird im Falle einer Bestätigung mitgeteilt. Nur Teilnehmer:innen, die bis spätestens 7.3.2025 eine Bestätigungsmail bekommen, sind final zum Testscreening eingeladen.



Gesucht sind Personen, die sich den noch nicht fertigen Film exklusiv vor Kinostart anschauen und nach dem Film einen Fragebogen ausfüllen.