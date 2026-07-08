Darum geht es in „Back to the 90s“

Seit ihrer Kindheit träumen fünf beste Freunde – Matteo (Julien), Jonas (Tim), Chris (Luis), Ben (Jacob) und Oliver (Bene) – davon, als Boyband durchzustarten. Als sich ihnen die einmalige Chance bietet, ihrem musikalischen Traum einen Schritt näher zu kommen, will ein Bandmitglied plötzlich alles hinschmeißen und stellt damit die Zukunft der ganzen Gruppe infrage. Die fünf Jungs müssen über sich hinauswachsen – und finden sich dabei plötzlich in einem völlig anderen Jahrzehnt wieder. Auf ihrer turbulenten Reise durch die Zeit lernen sie, was wahre Freundschaft bedeutet und was es wirklich braucht, um als Band erfolgreich zu sein.