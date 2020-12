Elliot Page wird als Vanya in die "Umbrella Academy" zurückkehren

Nachdem Elliot Page – ehemals Ellen Page – sich soeben als transgender geoutet hat, haben sich Fans unter anderem die Frage gestellt, wie es nun wohl mit Pages Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Umbrella Academy" weitergehen könnte. Dort verkörpert Elliot mit Vanya Hargreeves eine zentrale Figur, die die Welt in den ersten beiden Staffeln jeweils an den Rand einer Katastrophe gebracht hat.