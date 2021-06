Fußball-EM: Warum “EM 2020” und nicht “EM 2021"?

Nachhaltiger Gedanke

Ein Grund dafür ist, dass dadurch zumindest symbolisch betrachtet das 60-jährige Jubiläum gefeiert werden könne. "Zudem wird der Name dann für immer als Erinnerung an die geschlossene Reaktion der Fußballfamilie auf die außerordentlichen Umstände der COVID-19-Pandemie und die schwierige Situation, mit der Europa und die Welt im Jahr 2020 konfrontiert waren, dienen", so der Verband.

Ein weiterer Grund sind die bereits produzierten Banner und Merchandise-Produkte, die man ansonsten entsorgen hätte müssen.