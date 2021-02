"Emily in Paris": Golden-Globe-Nominierung und Twitter-Backlash

Die Serie von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star wurde im Vorjahr zu einem Überraschungs-Hit auf Netflix. Lily Collins wird als US-Marketing-Fachfrau nach Paris geschickt, um dort als Kreativ-Direktorin diverse Luxus-Marken zu betreuen. Dabei tritt sie als von sich selbst überzeugte Amerikanerin in etliche Fettnäpfchen.

Während Emily somit viel Ignoranz für das fremde Land an den Tag legt, kommen auch die Franzosen hier nicht gut weg, weil sie entweder meist als arrogante Unsympathen oder chauvinistische Sexisten dargestellt werden. Es ist durchaus verständlich, dass die Geschichte von vielen als allzu klischeehaft und völlig unrealistisch empfunden wurde.

Sobald daher am 3. Feber bekanntgegeben wurde, dass "Emily in Paris" eine Golden-Globe-Nominierung als Beste Fernseh-Serie in der Kategorie "Komödien" erhalten hat, gab es zwar zahlreiche Freuden-Kundgebungen von Fans, und auch Lily Collins postete auf Instagram ein Selfie mit ihrem Hund. Immerhin hat sie selbst ebenfalls eine Nominierung erhalten.