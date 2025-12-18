Wie gut sind die neuen Episoden, in denen es Emily Cooper und Co nach Rom verschlägt?

Die modische Paris-Serie "Emily in Paris" geht am 18. Dezember auf Netflix schon in die fünfte Staffel. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden das kaum glauben können, kommt es einem doch wie gestern vor, dass die US-Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins, 36) nach Paris übersiedelte - und gefühlt von einem kulturellen Fettnäpfchen ins nächste tappte. Die neue, fünfte Season von "Emily in Paris" erscheint erfreulicherweise wieder in einem Block. Alle zehn Episoden werden von Netflix auf einen Schlag zum Abruf zur Verfügung gestellt. Eine sechste Staffel ist übrigens gegenwärtig noch nicht offiziell bestätigt. An den neuen Folgen begeistert besonders der Aufenthalt Emilys und ihrer Netflix-Serie in der Ewigen Stadt Rom - die optisch der Hauptstadt Frankreichs mehr als das Wasser reichen kann.

"Emily in Paris": Darum geht's in Staffel fünf Emily hat die Leitung der Agence Grateau in Rom übernommen und gleichzeitig mit dem Muratori-Sohn Marcello (Eugenio Franceschini, 34) eine Beziehung begonnen. Gemeinsam entdecken beide die schönsten Seiten der Stadt Rom, wobei sich der Einheimische Marcello als Emilys perfekter Fremdenführer erweist. Das junge Paar verbringt glückliche Momente. Doch Emily muss auch Marcellos Mutter Antonia (Anna Galiena, 75) von ihren Business-Ideen für die Modemarke Muratori überzeugen, was nicht immer ein leichtes Unterfangen darstellt. Auch ihre beste Freundin Mindy (Ashley Park, 34), ihre Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 62) und viele weitere der bekannten Figuren leisten Emily zunächst in Rom Gesellschaft - bis es zu einer Reihe von Rückschlägen und Katastrophen kommt.

Deswegen ist die fünfte "Emily in Paris"-Staffel sehenswert Die großen Fragen, die sich vor der neuen Staffel von "Emily in Paris" stellten, waren: Wann wird die Netflix-Serie ihren Zenit überschreiten? Ist die Geschichte rund um die charmante Emily, die sich in der Fremde neu erfindet und dabei immer fabelhaft aussieht, nicht irgendwann auserzählt? In den neuen Episoden verfolgen Serienschöpfer Darren Star ("Sex and the City", 64) und sein Team zunächst eine klare Strategie, um genau dieses Problem zu umschiffen: Sie setzen alles auf Neu. Nicht nur trägt Hauptfigur Emily jetzt einen Bob. Auch ist da die wunderschöne Stadt Rom, die eindeutig mehr Antike zu bieten hat als Paris, mediterrane Sonne und einen entspannt-südlichen Lebensstil. Daneben ist Emily mit Marcello ein neuer Mann an die Seite gestellt, mit dem sie noch nicht, wie etwa mit Gabriel (Lucas Bravo, 37), eine komplizierte Geschichte teilt. Und die Agence Grateau will sich in Rom beweisen. Sylvie, Emily und die anderen zwei ganz wunderbaren Mitarbeiter Julien (Samuel Arnold, 34) und Luc (Bruno Gouery, 50) planen, eine ganze Reihe neuer Kunden zu akquirieren, um in Italien so richtig Fuß zu fassen. Das stellt selbstverständlich eine Challenge dar, bei der Agentur-Typen ganz besonders aufblühen. So passt zu Beginn der neuen "Emily in Paris"-Staffel alles wunderbar zusammen. Und auch die ikonische Darstellerin Minnie Driver ("Good Will Hunting", 55) verkörpert die neue Figur Princess Jane auf bezaubernde Weise. Nur in den späteren Folgen, als die Netflix-Serie dann auf unvermeidliche Weise wieder zurück nach Paris wechselt, geht der neuen "Emily in Paris"-Season ein wenig die Luft aus. Fans werden es verschmerzen können.