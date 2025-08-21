Darum geht es in "Emily in Paris"-Staffel 5

Als Chefin der Agence Grateau Rom steht Emily vor beruflichen und privaten Herausforderungen, während sie sich an das Leben in Italien gewöhnt. Doch gerade, als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine berufliche Idee nach hinten los, was zu Herzschmerz und Rückschlägen in ihrer Karriere führt. Auf der Suche nach Stabilität widmet sich Emily ganz ihrem französischen Lebensstil, bis ein großes Geheimnis eine ihrer engsten Beziehungen bedroht. Für Emily heißt es nun, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern persönlich und in ihren Beziehungen für Klarheit zu sorgen – und dabei über sich selbst hinauszuwachsen.