"Emily in Paris"-Staffel 5: Netflix verrät Starttermin
Emily in Paris ist im Anmarsch, natürlich in High Heels. Am 18. Dezember geht eine der erfolgreichsten Netflix-Serien in die fünfte Staffel und dieses Mal heißt es: Liebe, Fashion, Drama – und la dolce vita statt la douce vie!
Darum geht es in "Emily in Paris"-Staffel 5
Als Chefin der Agence Grateau Rom steht Emily vor beruflichen und privaten Herausforderungen, während sie sich an das Leben in Italien gewöhnt. Doch gerade, als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine berufliche Idee nach hinten los, was zu Herzschmerz und Rückschlägen in ihrer Karriere führt. Auf der Suche nach Stabilität widmet sich Emily ganz ihrem französischen Lebensstil, bis ein großes Geheimnis eine ihrer engsten Beziehungen bedroht. Für Emily heißt es nun, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern persönlich und in ihren Beziehungen für Klarheit zu sorgen – und dabei über sich selbst hinauszuwachsen.
Wer spielt diesmal bei "Emily in Paris" mit?
Neben Lily Collins in der Titelrolle sind außerdem wieder Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau, Ashley Park als Mindy Chen, Lucas Bravo als Gabriel, Samuel Arnold als Julien, Bruno Gouery als Luc, William Abadie als Antoine Lambert, Lucien Laviscount als Alfie, Eugenio Franceschini als Marcello, Thalia Besson als Genevieve, Paul Forman als Nico und Arnaud Binard als Laurent G zu sehen. Neu im Ensemble sind Minnie Driver in der Rolle "Princess Jane" sowie Bryan Greenberg als Jake und Michèle Laroque als Yvette.
Wann ist "Emily in Paris"-Staffel 5 zu sehen?
Der romantische Serienhit geht ab 18. Dezember 2025 auf Netflix in Verlängerung.