Emmys 2020: Preisregen für "Schitt's Creek" und "Watchmen" bei Social-Distancing-Gala

Spezieller "Nichtdank"

Bei den Dankreden ist auch viel Kritik an Präsident Trump miteingeflossen. So meinte zum Beispiel Jesse Armstrong, Produzent und Drehbuchautor von "Succession", er spreche einen "Nichtdank" aus an die Adresse von Corona sowie an Donald Trump und Boris Johnson für deren "lausige und unkoordinierte Antwort" darauf. Die Serie über den Nachfolgekampf im Hause des alternden Patriarchen Logan Roy wurde mit sieben Preisen ausgezeichnet, darunter auch Emmys für Jeremy Strong als bester Hauptdarsteller und Andrij Parekh als bester Regisseur.

Auch Kimmel selbst sparte nicht mit Seitenhieben auf Trump. Gleich zu Beginn sagte er: "Das hier ist keine MAGA-Rally", unter Anspielung auf die "Make America Great Again"-Wahlkampfreden, die Donald Trump dem Infektionsrisiko zum Trotz während der Corona-Pandemie vor seinen Anhängern hält.