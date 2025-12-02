Taylor Swift (35) bringt ihre Fans erneut zum Ausflippen. Disney+ hat den ersten Trailer zu ihrem neuen Konzertfilm "Eras Tour: The Final Show" veröffentlicht. Er wird bei dem Streamingdienst am 12. Dezember 2025 an den Start gehen. Der Clip zeigt zu den Klängen von "Long Live" (2010) Impression des letzten Konzerts ihrer "Eras Tour".

"Wir hatten so viel Zeit, uns auf das Ende dieser Tour vorzubereiten, und heute Abend dürfen wir hier ein letztes Mal für euch spielen", sagt Taylor Swift im Video auf der Bühne. Und: "Ich möchte jedem einzelnen von euch dafür danken, dass ihr Teil des bisher aufregendsten Kapitels meines Lebens seid".