Erfolgreiche Crowdfunding Kampagne für "Rotzbub - Der Deix Film"

Die Kampagne

Eigentlich hätte der erste österreichische Animationsfilm noch 2020 die österreichischen Kinoleinwände erobern sollen. Der Film ist fast fertig. Durch die Coronamaßnahmen der Regierung kam es leider zu zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichen – nicht budgetierten – Kosten. Daher wurde eine Crowdfundingkampagne gestartet, denn mit etwas Unterstützung kann der Film in der ursprünglich geplanten Form fertiggestellt und in eine größere Anzahl an Kinos gebracht werden. Im Gegenzug gibt es einige Dankeschöns wie z. B. Premierentickets, den Namen im Abspann oder einen vergoldeten 3-D-gedruckten Rotzbub.



Das durch Crowdfunding gesammelte Geld fließt zu 100% in die Fertigstellung und den österreichischen Vertrieb von "Rotzbub - Der Deix Film".

• Das erste Fundingziel von € 30.000,- wurde erreicht. Damit kann der Film in der geplanten Form fertiggestellt werden.

• Je mehr Menschen sich jetzt noch beteiligen, in desto mehr Kinos kann der Film letztendlich gebracht werden.

• Ab € 25,- ist man dabei.

• Bis Mittwoch 28. Oktober kann man sich noch beteiligen und Teil davon werden, wenn österreichische Filmgeschichte geschrieben wird.

Alle Infos zur Kampagne finden sich hier