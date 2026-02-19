Dem Fernsehpublikum ist Steffens bestens vertraut: Von 2008 bis 2022 präsentierte er die beliebte ZDF-Reihe "Terra X", zuletzt war er vor allem bei RTL aktiv und dort unter anderem mit "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" in der Primetime zu sehen.

Die ARD-Naturfilmreihe "Erlebnis Erde" bekommt ein prominentes Gesicht . Ab April 2026 wird der vielfach ausgezeichnete Natur- und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (58) regelmäßig die Tier- und Naturdokumentationen des Senders präsentieren, wie die ARD nun mitteilte. Damit setzt das Format, das bislang ohne sichtbaren Presenter auskam, erstmals auf eine bekannte Persönlichkeit als festen Begleiter. Steffens soll mehrmals im Jahr komplexe Zusammenhänge einordnen und die Faszination der Wildnis einem Millionenpublikum nahebringen.

Debüt im Kruger Nationalpark

Seinen Einstand gibt Steffens mit der Dokumentation "100 Jahre Kruger Park mit Dirk Steffens", die am 27. April um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek laufen wird. Zum Jubiläum des berühmtesten Schutzgebiets Südafrikas reist er durch den Nationalpark, beobachtet Elefanten, Löwen und Nashörner aus nächster Nähe und spricht mit den Menschen, die den Park seit Jahrzehnten schützen und gestalten.

Sein zweiter Film führt Steffens im September auf eine Reise rund um den Globus: "Die großen Wanderungen - Das World Wide Web der Wildtiere" begleitet ihn zu riesigen Gnu-Herden in Tansania und Kenia, zu Riesenhaien unter Wasser und auf den Spuren von Motten und Zugvögeln. Dabei macht er eine verblüffende Entdeckung: Die größte Wanderung auf dem Planeten findet nicht horizontal statt, sondern vertikal - von der Tiefsee bis zur Meeresoberfläche.

Steffens selbst macht keinen Hehl aus seiner Vorfreude: "Tierfilme sind meine große Leidenschaft. Sie nun für den führenden Tierfilm-Sender in Deutschland präsentieren zu können, ist einfach nur wunderbar", sagte er laut Mitteilung. "Die Natur zu verstehen, war nie so wichtig wie heute."