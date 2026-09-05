Anlässlich des Todes von Schauspiellegende Erni Mangold ändert der ORF sein Programm , um an das Leben und Wirken der Künstlerin zu erinnern. So zeigt ORF 2 schon am Samstag, den 5. September , das TV-Porträt „Erni Mangold - Ich mach was ich will“ (22 Uhr) und danach den „Landkrimi: Der Tote im See“ (22.25 Uhr) , bevor der Publikumsliebling am Sonntag, den 6. September , in „Ein Sommer im Burgenland“ (14.30 Uhr) zu sehen ist. Am Montag, den 7. September , widmet sich der „Kulturmontag“ (22.30 Uhr) dem Leben Mangolds.

Mangold-Schwerpunkt auf ORF III und Ö1

Auch ORF III würdigt die Kammerschauspielerin, wie am Samstag per Aussendung angekündigt wurde. Am 6. September zeigt der Sender die „zeit.geschichte“-Dokumentation „ORF Legenden“ (22.05 Uhr) sowie die Spielfilme „Copacabana“ (23.00 Uhr) und „Drei Herren“ (0.35 Uhr). Am 7. September lässt u.a. Michael Schottenberg in „In memoriam Erni Mangold: Weggefährten erinnern sich“ im Rahmen von „Kultur Heute Spezial“ (19.40 Uhr) das Leben und Schaffen der vielseitigen Schauspielerin Revue passieren.

Ö1 wiederholt am Sonntag (14.05 Uhr) ein „Menschenbild“, für das Heinz Janisch die Schauspielerin 2005 in ihrem Haus im Waldviertel besucht hat. Am 12. September strahlt der Radiosender außerdem das preisgekrönte Hörspiel „Hornissengedächtnis“ (14 Uhr) von David Zane Mairowitz aus. Darin ist Mangold u.a. an der Seite von Hans-Michael Rehberg, Pippa Galli und Gerti Drassl zu hören.