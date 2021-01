Erster "Cherry"-Trailer mit "Spidey" Tom Holland

Eigentlich ist man ja von den Brüdern Anthony und Joe Russo echte Blockbuster-Kost gewohnt, da von ihnen Werke wie "The Return of the First Avenger", "The First Avenger: Civil War" oder das große "Avengers"-Finale "Infinity War" und "Endgame" stammen. Für ihr nächstes Projekt haben sie zumindest mit Tom Holland erneut einen berühmten MCU-Charakter gecastet, obwohl der Star in "Cherry" garantiert kein "Spider Man"-Kostüm anlegen wird.

In der Produktion für Apple TV+ erleben wir Holland als Jungen, der sich zum Kriegseinsatz meldet und als Sanitäter schreckliche Erfahrungen machen muss. Ein erster Teaser-Trailer gibt uns einen kurzen Eindruck, wobei das Kriegs-Grauen noch ausgespart bleibt.