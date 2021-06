Erster Trailer: Men in Black International

Der erste Trailer von "Men in Black International" ist da! Um genau zu sein, sind es gleich zwei: Der US-Trailer unterscheidet sich vom deutschsprachigen (internationalen) Trailer durch mehr Szenen von Tessa Thompson am Anfang. Sie ist offenbar die Neue im Team. Hingegen dürfte Chris Hemsworth ein hochdekorierter Draufgänger im MiB-Büro in London sein, der es aber eher locker angeht. Wir bevorzugen die englische Trailer-Variante. Aber seht selbst: