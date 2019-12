Erster Trailer von "Wonder Woman 1984" mit 80er-Soundtrack

Der erste Trailer der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von "Wonder Woman" ist da: Der zweite DC-Film über die Super-Amazone spielt wie der Titel bereits verrät im Jahr 1984, was auch der Soundtrack noch einmal unterstreicht. Der Song im Trailer ist übrigens "Blue Monday" von New Order. In die Rolle der Wonder Woman schlüpft einmal mehr Gal Gadot unter der Regie von Patty Jenkins. Aber seht selbst im ersten Trailer (in deutscher und englischer Sprache):