Erster Trailer zu "Enola Holmes" - Sherlocks kleine Schwester auf Netflix

Bei diesen Familienverhätnissen blickt niemand mehr durch: Sherlock Holmes hatte also nicht nur einen Bruder namens Mycroft, sondern laut Netflix auch eine wesentlich jüngere Schwester. Diese Enola (ein rückwärtsgelesenes Alone) wird von ihrer Mutter (Helena Bonham Carter) auf recht unkonventionelle Weise erziogen. Als dann die Mutter eines Tages spurlos verschwindet, treten die beiden älteren Brüder Sherlock ("Superman" Henry Cavill) und Mycroft (Sam Claflin) auf den Plan, doch wie man in dem Trailer erkennt, scheitern all ihre Erziehungsversuche, denn die rebellische Enola macht sich im Alleingang auf die Suche nach Mama und beweist dabei, dass in ihr ebenfalls eine gleichermaßen kampferprobte wie kluge Meisterdetektivin steckt.