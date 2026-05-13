Erstes ESC-Halbfinale 2026: Diese 10 Länder kommen weiter

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 brachte am 12. Mai 2026 folgendes Ergebnis : Griechenland, Finnland, Belgien, Schweden, Moldau, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen sind damit weiterhin im Rennen. Die Heimreise antreten müssen Portugal, Georgien, Montenegro, Estland und San Marino. Für San Marino war der britische Kultmusiker Boy George (64) angetreten - sein Auftritt reichte allerdings nicht für den Finaleinzug.

Boy George, der mit seiner Band Culture Club in den 80ern Welthits wie "Karma Chameleon" und "Do You Really Want To Hurt Me" veröffentlichte, unterstützte die italienische Sängerin Senhit beim Song "Superstar". Auf der Bühne erschien er allerdings erst gegen Ende des Liedes - auf einem Kristallthron sitzend - und war insgesamt kaum eine Minute zu sehen. Offenbar zu wenig für Fans und Jury.