Das Finale des 67. Eurovision Song Contest, das mit einem Triumph der Favoritin Loreen aus Schweden und dem 15. Platz für Österreichs Teilnehmerinnen Teya & Salena endete, hat sich für den ORF als Publikumsmagnet erwiesen:

Im Schnitt 1,079 Millionen Zuschauer:innen bei 47 Prozent Marktanteil verfolgten das europäische Wettsingen am Samstagabend. Damit war dies der beste ESC-Finalabend seit 2016, ließ der ORF in einer Aussendung am Sonntag wissen.