In der Nacht zu Montag, den 1. Juni 2026, hat HBO das Finale der dritten Staffel von "Euphoria" ausgestrahlt. Kurz darauf bestätigte Serienschöpfer Sam Levinson, dass die Serie damit ihr Ende findet. Der Abschluss mit schockierenden Todesfällen sorgt unter den Fans für viel Aufregung - und Schauspielerin Sydney Sweeney (28) nutzt das Serienende, um auf die Kritik an ihrer Rolle zu reagieren .

"Man nennt es... Schauspielerei"

Am Sonntag postete die 28-Jährige auf Instagram eine Serie von Backstage-Fotos von den Dreharbeiten zur dritten Staffel der HBO-Serie - manche davon freizügig, eines zeigt sie mit einer Schlange, oben ohne. Dazu schrieb sie lakonisch: "Man nennt es... Schauspielerei." Die Botschaft war unmissverständlich: Wer ihre Arbeit in der Staffel kritisiert hat, soll ruhig hinschauen.

Sweeneys Figur Cassie Howard hatte in der neuen Staffel eine Handlung, die für viel Diskussionsstoff sorgte: Cassie tritt OnlyFans bei, dreht explizite Inhalte und hat eine Sexszene mit einem von Homer Gere gespielten Filmstar. Außerdem heiratet ihre Figur Nate, gespielt von Jacob Elordi. Für die Rolle drehte Sweeney zahlreiche Szenen, in denen sie oben ohne oder nahezu unbekleidet zu sehen ist. Einige Kritiker werfen der Serie vor, die Schauspielerin durch die stark sexualisierte Handlung zu erniedrigen.