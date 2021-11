In der ersten Staffel versuchte die ehemals drogenabhängige Teenagerin Rue Bennett (Zendaya) nach einem Entzug wieder auf die Beine zu kommen. Die Serie erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Rue und Jules Vaughn (Hunter Schafer), die im Staffelfinale schließlich ein Ende fand. In der zweiten Staffel wird Rue nun ohne Jules versuchen, im Drama aus Sex, Drogen, Identitätskrisen und Freundschaftsproben zurechtzukommen.

Den ersten Teaser-Trailer teilte Zendaya auf ihrem Instagram-Account. "Wenn du jung bist, fühlt sich alles so permanent an. Aber wenn du älter wirst, verstehst du, dass es nicht so ist und alle die du liebst, entgleiten dir", hört man Rue darin sagen.