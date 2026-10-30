Euphorie: Staffel 2 der Erfolgsserie kommt. Wo wird gedreht?
Nach dem erfolgreichen Start der ersten Staffel im Herbst 2025 geht die deutsche Adaption der international gefeierten Serie „Euphorie“ - basierend auf dem Originalformat „Euphoria“ des israelischen Kabelsenders HOT - in die nächste Runde. Im Auftrag von RTL Deutschland entstehen aktuell sechs neue Episoden. Die Dreharbeiten finden erneut in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung sowie erstmals auch auf Zypern statt und dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026 an.
„Euphorie“ basiert auf dem Originalformat „Euphoria“ des israelischen Kabelsenders HOT, kreiert von Ron Leshem und Daphna Levin und wurde im Original produziert von Tedy Productions Ltd. für HOT. Der Vertrieb erfolgt über ADD Content Ltd.
Worum geht es in Staffel 2 von „Euphorie“?
Die erste Staffel sorgte mit ihrer radikalen Bildsprache, einem herausragenden Nachwuchsensemble und der authentischen Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten einer jungen Generation für große Aufmerksamkeit und positive Kritiken. Die Fortsetzung knüpft an diesen eigenständigen erzählerischen Ansatz an und entwickelt die im Ruhrgebiet verankerten Geschichten konsequent weiter.
Auch in Staffel 2 erzählt „Euphorie“ kompromisslos vom Erwachsenwerden in einer Welt zwischen Orientierungslosigkeit, Sehnsucht und Selbstzerstörung. Im Mittelpunkt stehen erneut Mila, Jannis, Ali und ihre Freunde, die zwischen Liebe, Freundschaft, Familie und den ersten Schritten ins Erwachsenenleben um ihren Platz im Leben kämpfen.
Zum Ensemble gehören erneut die kürzlich mit dem Blauen Panther ausgezeichnete Derya Akyol, Sira-Anna Faal, Eren M. Güvercin, Dilara Aylin Ziem, Kosmas Schmidt, Renée Gerschke und Vanessa Velemir Diaz.