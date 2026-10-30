Nach dem erfolgreichen Start der ersten Staffel im Herbst 2025 geht die deutsche Adaption der international gefeierten Serie „Euphorie“ - basierend auf dem Originalformat „Euphoria“ des israelischen Kabelsenders HOT - in die nächste Runde. Im Auftrag von RTL Deutschland entstehen aktuell sechs neue Episoden. Die Dreharbeiten finden erneut in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung sowie erstmals auch auf Zypern statt und dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2026 an.

„Euphorie“ basiert auf dem Originalformat „Euphoria“ des israelischen Kabelsenders HOT, kreiert von Ron Leshem und Daphna Levin und wurde im Original produziert von Tedy Productions Ltd. für HOT. Der Vertrieb erfolgt über ADD Content Ltd.