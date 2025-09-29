Die deutsche Adaption der israelischen Serie "Euphoria" wurde schon im Juli 2025 im Rahmen der Reihe Neues Deutsches Fernsehen beim Filmfest München vorgestellt.

Am Wochenende hat die Besetzung der neuen RTL+-Serie "Euphorie" Premiere in Köln gefeiert. Der Cast nebst Inga Leschek (45), Chief Content Officer bei RTL, begrüßten die Fans im Cinenova-Kino und stellten die Show vor. Dabei präsentierten sie den Zuschauern die ersten drei Folgen von "Euphorie". Alle acht Episoden der Coming-of-Age-Serie werden am 2. Oktober bei RTL+ veröffentlicht.

Darum geht's in der Show

"Euphorie" erzählt von der 16-jährigen Mila (Derya Akyol, 25), die nach einem Aufenthalt in einer Jugendpsychiatrie mit der ganzen Welt auf Kriegsfuß steht. Zurück an ihrer alten Schule wird sie dann mit ihrem Mitschüler Basti (Kosmas Schmidt, 25) konfrontiert, der vor ihrem Klinikaufenthalt ein Sexvideo mit ihr verbreitet hatte. Mila stürzt sich daraufhin in eine Dreiecksbeziehung mit Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin, 23) und Ali (Sira Anna-Faal, 24) - ein Mädchen, in das sie sich in der Klinik verliebt hat.

Neben den jungen Stars gibt es zahlreiche Gastauftritte. So sind etwa die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Filip Pavlovic (31) in "Euphorie" zu sehen. Der Komiker und Moderator Aurel Mertz (36) und Influencerin Jasmina Kuhnke (43) treten ebenfalls in der Serie auf.

Die US-Fassung von "Euphoria", in der Zendaya (29) die Hauptrolle spielt, erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem gewann die Schauspielerin einen Emmy Award.