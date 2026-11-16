European Film Awards 2027: Das sind die Nominierungen
Am 14. November 2026 hat die European Film Academy die Nominierungen für die European Film Awards in 16 Kategorien verkündet. Die Bekanntgabe fand vor Publikum im Pavlos-Zannas-Theater im Olympion-Gebäude in Thessaloniki im Rahmen des Thessaloniki International Film Festival statt. Welche Filme und Filmschaffenden sich über eine Auszeichnung freuen dürfen, wird am 16. Jänner 2027 bei der feierlichen Preisverleihung im Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Athen bekannt gegeben.
Die Aufzeichnung der Nominierungsbekanntgabe ist hier zu sehen.
Diese Kategorien sind bei den Nominierungen vertreten
Mit Nominierungen in elf Kategorien, erhielt VATERLAND von Paweł Pawlikowski die meisten Nominierungen, gefolgt von LA BOLA NEGRA von Javier Calvo und Javier Ambrossi mit zehn Nominierungen, und FJORD von Cristian Mungiu mit fünf Nominierungen.
European Film:
Diese Kategorie umfasst fünf nominierte Spielfilme wie auch die nominierten Filme aus den Kategorien „European Documentary“ und „European Animation Film“, die ebenfalls für die Kategorie „European Film“ ins Rennen gehen. Die 15 in der Kategorie EUROPEAN FILM nominierten Filme stammen aus 19 europäischen Ländern. Sechs davon wurden von Frauen inszeniert oder mitinszeniert, was einem Anteil von 40 Prozent entspricht.
- DAS FLÜSTERN DER WÄLDER von Vincent Munier, produziert von Pierre-Emmanuel Fleurantin, Laurent Baujard & Vincent Munier (Frankreich) – Dokumentarfilm
- FJORD von Cristian Mungiu, produziert von Cristian Mungiu (Rumänien, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland) – Spielfilm
- IN WAVES von Phuong Mai Nguyen, produziert von Priscilla Bertin, Judith Nora & Nick Shumaker (Frankreich, Belgien) – Animationsfilm
- IRON BOY von Louis Clichy, produziert von Nicolas de Rosanbo & Céline Vanlint (Frankreich, Belgien) – Animationsfilm
- JIM QUEEN von Marco Nguyen & Nicolas Athané, produziert von Arthur Delabays & David Alric (Frankreich, Belgien) – Animationsfilm
- LA BOLA NEGRA von Javier Calvo & Javier Ambrossi, produziert von Javier Ambrossi & Javier Calvo (Spanien, Frankreich) – Spielfilm
- LA GRADIVA von Marine Atlan, produziert von Inès Daïen Dasi (Frankreich, Italien) – Spielfilm
- LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY von Andrei Kutsila, produziert von Miroslaw Dembinski (Polen, Litauen, Deutschland) – Dokumentarfilm
- LUCY LOST von Olivier Clert, produziert von Marc Du Pontavice & Lucie Bolze (Frankreich) – Animationsfilm
- NAZA von Yuval Abraham & Rachel Szor, produziert von Harry Davies, Lindsay Poulton & James Wilson (Vereinigtes Königreich) – Dokumentarfilm
- REHEARSALS FOR A REVOLUTION – FRAGMENTE DER FREIHEIT von Pegah Ahangarani, produziert von Kaveh Farnam & Adrià Monés Murlans (Tschechien, Spanien) – Dokumentarfilm
- TO HOLD A MOUNTAIN von Biljana Tutorov & Petar Glomazić, produziert von Biljana Tutorov (Montenegro, Serbien, Frankreich, Slowenien, Kroatien) – Dokumentarfilm
- VATERLAND von Paweł Pawlikowski, produziert von Mario Gianani, Ewa Puszczyńska, Jeanne Tremsal, Lorenzo Mieli, Edward Berger, Dimitri Rassam & Lorenzo Gangarossa (Polen, Deutschland, Italien, Frankreich) – Spielfilm
- VIVA CARMEN von Sébastien Laudenbach, produziert von Damien Brunner, Sarah Delmas, Thibaut Ruby & Pierre-Henri Léon (Frankreich) – Animationsfilm
- WOMAN UNKNOWN von May el-Toukhy, produziert von Mikael Rieks (Dänemark, Lettland, Schweden) – Spielfilm
European Animation Film:
Dieser Preis wird in Kooperation mit CARTOON, dem europäischen Verband für Animationsfilm, vergeben.
- IN WAVES von Phuong Mai Nguyen (Frankreich, Belgien)
- IRON BOY von Louis Clichy (Frankreich, Belgien)
- JIM QUEEN von Marco Nguyen & Nicolas Athané (Frankreich, Belgien)
- LUCY LOST von Olivier Clert (Frankreich)
- VIVA CARMEN von Sébastien Laudenbach (Frankreich)
European Documentary:
- DAS FLÜSTERN DER WÄLDER von Vincent Munier (Frankreich)
- LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY von Andrei Kutsila (Polen, Litauen, Deutschland)
- NAZA von Yuval Abraham & Rachel Szor (Vereinigtes Königreich)
- REHEARSALS FOR A REVOLUTION – FRAGMENTE DER FREIHEIT von Pegah Ahangarani (Tschechien, Spanien)
- TO HOLD A MOUNTAIN von Biljana Tutorov & Petar Glomazić (Montenegro, Serbien, Frankreich, Slowenien, Kroatien
European Director:
- Javier Calvo & Javier Ambrossi für LA BOLA NEGRA
- Cristian Mungiu für FJORD
- Paweł Pawlikowski für VATERLAND
- Sandra Wollner für EVERYTIME
- Andrey Zvyagintsev für MINOTAURUS
European Screenwriter:
- Javier Calvo, Javier Ambrossi & Alberto Conejero für LA BOLA NEGRA
- Cristian Mungiu für FJORD
- Paweł Pawlikowski & Henk Handloegten für VATERLAND
- Sandra Wollner für EVERYTIME
- Simon Lyashenko & Andrey Zvyagintsev für MINOTAURUS
European Actress:
- Mathilde Arcel in WOMAN UNKNOWN
- Penélope Cruz in BUNKER
- Sandra Hüller in ROSE
- Sandra Hüller in VATERLAND
- Renate Reinsve in FJORD
- Léa Seydoux in GENTLE MONSTER
European Actor:
- Swann Arlaud in EIN MANN SEINER ZEIT
- Javier Bardem in THE BELOVED – MEIN LIEBSTER MENSCH
- Andrew Scott in ELSINORE
- Sebastian Stan in FJORD
- Hanns Zischler in VATERLAND
European Casting Director:
- Nina Haun, Magdalena Szwarcbart & Karen Lindsay Stewart für VATERLAND
- Eva Leira & Yolanda Serrano für LA BOLA NEGRA
- Jessica Ronane für ELSINORE
European Cinematographer:
- Gris Jordana für LA BOLA NEGRA
- Frank van den Eeden für COWARD
- Łukasz Żal für VATERLAND
European Composer (Original Score):
- Volker Bertelmann für BUNKER
- Tara Nome Doyle für ROSE
- Alberto Iglesias für BITTERES FEST
European Costume Designer:
- Doris Bartelt für ROSE
- Ana López Cobos für LA BOLA NEGRA
- Rebecca Richmond & Jūlija Volkinšteine für WOMAN UNKNOWN
European Editor:
- Alberto Gutiérrez für LA BOLA NEGRA
- Gesa Jäger für GELBE BRIEFE
- Paweł Pawlikowski & Piotr Wójcik für VATERLAND
European Make-up & Hair Artist:
- Pablo Morillas & Marilo Osuna für LA BOLA NEGRA
- Evalotte Oosterop & Pierre Olivier Persin für COWARD
- Waldemar Pokromski für VATERLAND
European Production Designer:
- Roger Bellés für LA BOLA NEGRA
- Olivier Meidinger für ROSE
- Katarzyna Sobańska & Marcel Sławiński für VATERLAND
European Sound:
- Robert Farr, Lars Ginzel & Benjamin Hörbe für NAZA
- Lars Ginzel & Tarn Willers für VATERLAND
- Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López & Mayte Cazorla für LA BOLA NEGRA