"Every Breath You Take": Psycho-Thriller mit Casey Affleck

Am 12. März erschien der erste Trailer zu "Every Breath You Take“. Der Psycho-Thriller erzählt die Geschichte eines Psychiaters (Casey Affleck), dessen Patientin sich das Leben nimmt. Nach ihrem Tod wird er regelmäßig vom Bruder (Sal Claflin) der Verstorbenen besucht, der versucht, seine Schuld an der Tragödie zu ergründen. Als jedoch klar wird, dass der Bruder mehr als nur ein nettes Abendessen verlangt, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem der Psychiater versucht, seine Familie vor dem Psychopathen zu beschützen.

In den Hauptrollen sind Casey Affleck und Sam Claflin zu sehen. Beide Darsteller haben im letzten Jahr mit Filmen wie "The World to Come“ oder "Enola Holmes“ bewiesen, warum sie Hollywoods gefragteste Darsteller sind. In "Every Breath You Take“ widmen sich Affleck und Claflin erstmals dem Genre-Film und sind in ungewohnten Rollen zu sehen.