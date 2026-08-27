Everytime: Österreichisch-deutsche Koproduktion hat Oscar-Chancen
Nun steht der deutsche Beitrag im Rennen um die Oscars fest - und auch Österreich darf sich freuen: Everytime ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion von Panama Film und The Barricades. Regie führt die in Leoben geborene Filmautorin Sandra Wollner („Das unmögliche Bild“, „The Trouble With Being Born“).
Zuvor wurde Everytime mit Birgit Minichmayr, Tristán López und Lotte Shirin Keiling in den Hauptrollen bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis für den Besten Film in der Sektion „Un Certain Regard“ und beim Sarajevo Filmfestival mit dem „Herz von Sarajevo“ ausgezeichnet.
Worum geht es in „Everytime“?
Das letzte Foto, das Jessie gemacht hat, zeigt die Sonne über Berlin. Sie hängt da, als wäre nichts geschehen. Aber Ella hat ihre Tochter verloren. Was ihr bleibt, ist Jessies kleine Schwester und die komplizierte Beziehung zu dem Jungen, dem alle die Schuld geben. Das merkwürdige Trio landet in einem Familienurlaub, den es so nie gab. Unter der flirrenden Sonne Teneriffas verweben sich Erinnerung und Gegenwart unauflöslich ineinander.
Das einfühlsame Drama, das auf besondere Weise von Trauer und Verlust erzählt, kommt am 27. November österreichweit in die Kinos.