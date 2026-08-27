Nun steht der deutsche Beitrag im Rennen um die Oscars fest - und auch Österreich darf sich freuen: Everytime ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion von Panama Film und The Barricades. Regie führt die in Leoben geborene Filmautorin Sandra Wollner („Das unmögliche Bild“, „The Trouble With Being Born“).

Zuvor wurde Everytime mit Birgit Minichmayr, Tristán López und Lotte Shirin Keiling in den Hauptrollen bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Preis für den Besten Film in der Sektion „Un Certain Regard“ und beim Sarajevo Filmfestival mit dem „Herz von Sarajevo“ ausgezeichnet.