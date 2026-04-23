Die Dämonen können zufrieden sein: In "Evil Dead Burn" entfesselt sie angeblich das bisher brutalste und furchterregendste Abenteuer der Horror-Reihe und erobert die Kinoleinwände mit einem brandneuen Kapitel voller Gemetzel und Besessenheit. Zur Einstimmung folgt hier der Teaser-Trailer :

Worum geht es in "Evil Dead Burn"

Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenem Familienanwesen. Als sich jedoch einer nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.

Zum Cast gehören Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar und Greta Van Den Brink. Regie führte Sébastien Vaniček.

"Evil Dead Burn" startet am 10. Juli 2026 in unseren Kinos