"Evil Dead Burn" , der kommende Teil der Horror-Reihe, entfesselt angeblich das bisher brutalste und furchterregendste Abenteuer mit einem brandneuen Kapitel voller Gemetzel und dämonischem Chaos. Der Trailer stimmt uns stilgerecht darauf ein:

Darum geht es in "Evil Dead Burn"

Produzent Sam Raimi und Regisseur Sébastien Vaniček erzählen folgende Geschichte: Nach dem Tod ihres Mannes sucht Alice (Souheila Yacoub) Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenem Familienanwesen. Als sich jedoch einer nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.