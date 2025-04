Julia Koschitz: Die Königin der Nuance

Julia Koschitz wurde 1974 in Brüssel geboren, wuchs in Bayern auf und absolvierte ihre Schauspielausbildung in Wien. Schon früh zeigte sich ihr Gespür für Rollen mit psychologischer Tiefe - Figuren, die nicht nur berühren, sondern auch irritieren können. In "Shoppen" (2006) gab sie eine Großstädterin auf Beziehungssuche, in der Krankenhausserie "Doctor's Diary" bewies sie komödiantisches Timing an der Seite von Diana Amft. Gleichzeitig ist sie auch im ernsten Fach zu Hause - etwa als kühle Verlagsgründerin im historischen Dreiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft" oder als Ehefrau des 1951 in Deutschland stationierten US-Colonels McCoy in "Ein Hauch von Amerika".

Für ihre intensive Darstellung in "Pass gut auf ihn auf!", einem berührenden Drama über eine krebskranke Mutter, die ihre Kinder in die Obhut der Ex-Frau ihres Mannes geben will, wurde sie mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Auch in der biografischen Miniserie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" oder im Auftaktkrimi "München Mord: Wir sind die Neuen" überzeugte sie mit Tiefe und Präzision.

In "Ewig Dein" stellt Julia Koschitz erneut unter Beweis, dass psychologische Rollen bei ihr in den besten Händen sind - intensives Spiel, aber nie aufgesetzt​​.