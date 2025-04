"Leute, wir haben News für euch... Eure Geduld lohnt sich - versprochen!", heißt es in dem Beitrag, der mit zahlreichen Emojis versehen ist. Auf einem Bild des "Terror-Tablets", das in der Show eine wichtige Rolle spielt, wird der neue Starttermin verkündet.

Fans des Dating-Formats "Ex on the Beach" müssen umplanen: Wie der offizielle Instagram-Account der Show jetzt bekannt gibt, verschiebt sich der Starttermin der neuen Staffel 2025 . Statt wie zuvor angekündigt am 28. April, geht es nun erst am 5. Mai mit der Realityshow auf RTL+ los.

Neue Staffel mit Doppelfolgen

Die Enttäuschung über die Verzögerung dürfte bei den Fans jedoch schnell verfliegen. Denn wie aus dem Clip weiter ersichtlich ist, werden die 18 Episoden der neuen Staffel - auf vielfachen Wunsch der Zuschauerinnen und Zuschauer- in Doppelfolgen ausgestrahlt. "Wir haben euch erhört", heißt es dazu. Diese Änderung kommt in den Kommentaren auch entsprechend gut an. "Endlich Doppelfolgen!", schwärmen mehrere User.

Das Konzept von "Ex on the Beach" verspricht jedes Mal aufs Neue Drama: Singles verbringen gemeinsam Zeit in einer Villa am Strand und hoffen auf neue Liebschaften. Die Besonderheit liegt jedoch in den Konfrontationen mit Ex-Partnern, die nach und nach in die Villa einziehen - und für reichlich Aufregung sorgen.

In der neuen Staffel, die in Mexiko gedreht wurde, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Welt freuen. Mit dabei sind unter anderem Realitystar Calvin Kleinen (33, "Temptation Island", "Are You The One?") und sein Bruder Marvin (30, "AYTO") sowie weitere TV-Bekanntheiten wie Marlisa (34, "Prominent getrennt") und Marc-Robin (30, "Temptation Island"). Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats nehmen auch bereits bestehende Paare teil, die ihre Beziehung auf die Probe stellen wollen.