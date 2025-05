In Staffel 6 von "Ex on the Beach" stellen sich 2025 erstmals auch zwei Paare den Reality-Herausforderungen und ziehen mit einer Gruppe von Singles in eine mexikanische Luxusvilla. Wer hat noch eine offene Rechnung mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin zu begleichen? Wer findet in der Location vielleicht sogar eine neue Liebe? Diese Fragen können wir hier nicht beantworten, aber wir verraten euch, wie der Episodenfahrplan auf RTL+ aussieht.