Während "The Sandman" gerade als größter Netflix-Hit gefeiert wird, bekommt eine andere Serie auf der Streamingplattform nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient in Europa. Die koreanische Justiz-Serie "Extraordinary Attorney Woo" hat es nach einem fulminanten Start in Asien nun in insgesamt weltweit 50 Ländern in die Top 10 geschafft.

Die Serie handelt von der jungen Anwältin Woo Young Woo. Sie hat Aspergersyndrom, weshalb vermeintlich kleine Hürden eine große Herausforderung für sie im Alltag darstellen. Sie entspricht nicht den sozialen Normen ihres Umfelds, aber liefert dank ihrem hohen IQ und ihren außergewöhnlichen Merkfähigkeiten eine unerreichbare Performance vor Gericht ab.