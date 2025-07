Frischer Wind in der Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" : Fabian Hanis (24) wird bald als Robin Zielke in die beliebte Serie einsteigen . "Ich hätte niemals gedacht, einmal bei einem so erfolgreichen Format dabei zu sein", freut sich der gebürtige Saarbrücker und Wahl-Berliner im Interview mit RTL über seine neue Aufgabe. "Ich finde das immer noch ein bisschen unwirklich."

Auf der Suche nach seinem Vater

Hanis, der an der Filmuniversität Babelsberg studiert und bereits in Serien wie "SOKO Leipzig" oder "Morden im Norden" mitgespielt hat, wird bei "GZSZ" Robin Zielke verkörpern. "Er kommt ursprünglich aus Frankfurt und zieht nach Berlin, um seinen Vater zu suchen", erzählt der Darsteller über die Rolle. Dieser habe ihn kurz vor seiner Geburt im Stich gelassen und Robin will ihm die Meinung sagen. "Doch was er über seinen Vater erfährt und wen er dabei ungeplant kennenlernt, wird den Berliner 'GZSZ'-Kiez ordentlich aufwühlen", kündigt Hanis an. "Mit Emotionen, schockierenden Enthüllungen und unangenehmen Überraschungen, die für viel Spannung sorgen werden!"

Das Pensum bei "GZSZ" sei immens. "Ich hatte Respekt, dass mich das überrollen könnte", gibt Hanis über die neue Dreherfahrung bei einer Daily an. "Andererseits wollte ich die Herausforderung einer täglichen Serie kennenlernen. Und ganz ehrlich: Es ist schon etwas Besonderes, Teil von Deutschlands erfolgreichster täglicher Serie zu sein. Ich kann hier sehr viel lernen und spielen!"

Am 3. September wird Fabian Hanis dann erstmals bei "GZSZ" (montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) zu sehen sein.