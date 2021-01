"Falcon & Winter Soldier" wird neuen Captain America enthüllen

Bei einem Interview für "The Rich Eisen Show" hat Mackie nun angedeutet, wie es in dieser Beziehung weitergehen soll. Zunächst wird er in der bald startenden MCU-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" zwar die Rolle Captain Americas übernehmen, doch das ist nur als Übergangslösung zu betrachten.

Oder in Mackies Worten: "Am Schluss von 'Endgame' habe ich als Sam zu Steve gesagt: 'Das fühlt sich nicht richtig an – dieser Schild gehört dir!' Und so stellt diese neue Serie einen langen Weg dar, um die Frage zu klären, wer definitiv zum neuen Captain America wird."