Marvel-Fans sind überrascht, dass Avengers kein Geld verdienen

Nach der Veröffentlichung der ersten Folge von “The Falcon and the Winter Soldier“ wurde in den sozialen Netzwerken über ein ungewöhnliches Detail gesprochen. Nachdem Sam um einen Bankkredit ansucht und abgelehnt wird, erfährt man, dass die Avengers kein Gehalt bekommen. Anscheinend hat Tony Stark kein Sparbuch für seine KollegInnen hinterlassen, weshalb Sam einen anderen Weg finden muss, um seiner Familie zu helfen. In einem Interview mit "SiriusXM" wurden Anthony Mackie und Sebastian Stan auf die Diskussion im Netz angesprochen.

"Mich wundert nichts mehr, was im Netz passiert. Es gibt Dinge, die die Leute interessant finden. Ich habe erst kürzlich erfahren, was ein Easter Egg ist. Es passieren sehr viele Sachen, die mich nicht überraschen“, sagte Mackie