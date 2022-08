"Fast & Furious 10": Anwohner-Protest in LA gegen Dreharbeiten

Filmfans terrorisieren Schauplätze der "Fast & Furious"-Reihe

In Angelino Heights liegen zwei zentrale Motive der "Fast & Furious"-Filme. In der Kensington Road steht das Haus der fiktiven Familie Toretto, zu der auch Vin Diesels (55) Hauptfigur Dom Toretto gehört. In "Toretto's Market & Cafe" lernen sich hingegen im Franchise-Starter "The Fast and the Furious" aus dem Jahr 2001 die Hauptcharaktere kennen.

Beinahe in jeder Nacht würden diese Schauplätze laut "Variety" nun von Fans der Filmreihe geradezu heimgesucht werden. In ihren PS-starken Autos vollführen sie sogenannte "Donuts", also enge Kreise auf dem Straßenbelag mit durchdrehenden Reifen. Die Stadt Los Angeles habe vor "Toretto's Market & Cafe", das in Wirklichkeit "Bob's Market" heißt, bereits zur Absperrung Poller errichtet, doch die Raser würden einfach auf umliegende Straßenbereiche ausweichen oder die Absperrungen umkurven.