"Fast X": Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Gibt es eine Post-Credit-Szene in "Fast X"?

Wer nach den knapp zweieinhalb Stunden Laufzeit noch Sitzfleisch hat, der/die darf sich tatsächlich auf eine Post-Credit-Szene freuen! Darin streift ein Mann mit einem Gewehr und Schutzanzug durch einen dunklen Raum mit Überwachungskamera-Bildern. Schließlich nimmt er seine Maske ab und wir erfahren, dass The Rock (doch!) noch eine große Rolle im nächsten Teil spielen wird. Über das Telefon hören wir Dante, der ihm Rache schwört, da er es war, der seinen Vater erschossen hat.

Dwayne Johnson war das letzte Mal in der "Fast & Furious" Auskopplung “Hobbs & Shaw” zu sehen und hat bis auf die Post-Credit-Szene keinen Auftritt in "Fast X". Nun dürfen sich Fans auf seine Rückkehr freuen – die durchaus überraschend daherkommt, da das Verhältnis von The Rock und Vin Diesel in den vergangenen Jahren nicht wirklich ein gutes war.

Wie genau seine Rückkehr aussehen wird, erfahren wir zwar in der Post-Credit-Szene nicht, aber dass sie explosiv wird, steht außer Frage!



Wo ist "Fast X" zu sehen?

“Fast X” läuft aktuell in den Kinos. Hier geht’s zu den Spielzeiten.